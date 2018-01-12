Суд отказался досрочно освободить лидера группировки "Шалтай-Болтай"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отказался условно-досрочно освободить от отбывания наказания лидера хакерской группировки Владимира Аникеева, осужденного на два года колонии, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: в ходатайстве об условно-досрочном освобождении осужденного Аникеева отказать", - говорится в решении суда, оглашенном в пятницу. Заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом режиме.

В свою очередь защита Аникеева сообщила, что обжалует постановление суда, который отказался освободить его условно-досрочно.

"Мы считаем решение об отказе в УДО, которое принял суд, незаконным и намерены его обжаловать", - заявил "Интерфаксу" адвокат Руслан Коблев. По мнению защитника, решение суда было принято только из-за статуса потерпевших.

Обвинения против участников "Шалтая-Болтая"

Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Аникеев (известен в интернете под ником Льюис), полностью признавший вину в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и заключивший сделку со следствием, был осужден Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима. Его защита обжаловала приговор, однако впоследствии, по решению самого Аникеева, отозвала апелляционную жалобу.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Потерпевшими по делу Аникеева признаны четыре человека: помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы "Сумма".

Среди возможных потерпевших от действий группы назывались пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева - Наталья Тимакова и замначальника управления внутренней политики президента РФ Тимур Прокопенко, но они заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе.

По данным источника "Интерфакса", еще трое хакеров - предполагаемых участников "Шалтая-Болтая" - находятся в розыске.