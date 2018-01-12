Запрет готовить пилотов в челябинском летном училище оставлен в силе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, который признал незаконной деятельность частного Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА) по подготовке пилотов.

"Челябинский областной суд на заседании 12 января оставил без изменения решение Копейского городского суда. Данное судебное решение вступило в силу", - сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь облсуда Евгений Нациевская.

Ранее сообщалось, что 29 сентября Копейский городской суд удовлетворил иск Челябинского транспортного прокурора и признал незаконной подготовку специалистов авиационного персонала с присвоением квалификации "пилот" в отсутствии сертификата авиационного учебного центра.

Решением суда ЧЛУГА запрещено обучать специалистов соответствующего уровня с присвоением квалификации "пилот" до получения сертификата авиационного учебного центра.

Под запрет попала реализация программ среднего профессионального образования с 26 июня 2016 года, программ дополнительного профессионального образования, включенных в приложение к сертификату авиационного учебного центра от 28 августа 2014 года №216 с 28 августа 2016 года.

Выпускники ЧЛУГА оспаривают в суде приказ Росавиации о лишении их свидетельства пилотов коммерческой авиации.

Всего с начала текущего года за предоставление недостоверных данных Росавиация аннулировала 47 свидетельств пилотов-выпускников ЧПОУ "ЧЛУГА". В качестве причины решения указано "предоставление недостоверных данных".

Также не получили свидетельства пилотов 32 выпускника 2017 года.

По данным Росавиации, ЧЛУГА вело образовательную деятельность в нарушение ряда требований законодательства.

ЧЛУГА было создано в 2008 году. Место нахождения - аэродром "Калачево" (Челябинск), также у предприятия есть московский филиал на аэродроме "Мячково".