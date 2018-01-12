Баллотирующийся на всех выборах в Белоруссии пенсионер собрался участвовать в выборах президента РФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Житель Минска, который пытается на каждых выборах в Белоруссии - от местных до президентских - стать кандидатом, вознамерился стать президентом России.

"Вот есть у нас фигура (подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты местных советов - ИФ) - это пенсионер Толмачев Виктор Петрович, но он участвует во всех выборах, особенно в выборах президента, правда до статуса кандидата он не доходит", - сказала председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина на пресс-конференции в пятницу в Минске.

"Более того, недавно он подал заявление в адрес моей коллеги Памфиловой (глава ЦИК РФ Элла Памфилова - ИФ) о регистрации его кандидатом в президенты Российской Федерации", - продолжила она.

Глава ЦИК пояснила, что в курсе этого, поскольку заявление белорусского "кандидата" пришло ей в виде копии.

Выборы в местные Советы депутатов 28-го созыва пройдут в Белоруссии 18 февраля 2018 года. Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.