Игорь Крутой, Игорь Бутман и Карен Шахназаров вошли в число доверенных лиц Путина

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято комиссией на заседании в пятницу.

Согласно списку, приложенному к постановлению комиссии, в список доверенных лиц Путина вошли глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов и руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова, композитор Игорь Крутой, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, певица Полина Гагарина, музыкант Игорь Бутман и другие.

Кроме того, Центризбирком зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата Григория Явлинского, ранее комиссия зарегистрировала 106 доверенных лиц лидера "Яблока".

Также ЦИК зарегистрировал 61 доверенное лицо кандидата Владимира Жириновского, ранее в данном статусе уже были зарегистрированы 113 человек.

Ранее на этой неделе были объявлены сопредседатели избирательного штаба Путина. Сам штаб, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, начнет работу в ближайшее время.