Песков подтвердил подготовку визита в РФ лидера Палестины

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку визита в Москву палестинского лидера Махмуда Аббаса.
"Визит господина Аббаса в Москву готовится", - сказал Песков.
Ранее в интервью "Интерфаксу" посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что Аббас планирует посетить Россию 11-12 февраля, при этом главной темой переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным станет решение президента США Дональда Трампа перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.