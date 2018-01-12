Песков подтвердил подготовку визита в РФ лидера Палестины

Путин исключил атаку дронов на российскую базу Хмеймим со стороны турок

Всего в избирательный фонд перечислено чуть более 400 миллионов рублей Подробнее

"Единая Россия" внесла в избирательный фонд Путина почти 30 миллионов рублей

Депутаты усомнились в аргументах против закона о притравочных станциях, высказанные Советом Федерации Подробнее

В Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов с законом о притравке

Директор "Совхоза имени Ленина" стал вторым зарегистрированным кандидатом после лидера ЛДПР Владимира Жириновского Подробнее

11 января 19:42

Путин заявил о желании Вашингтона видеть Навального в руководстве России

"Видимо, это те люди, на которых (США) делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись", - сказал президент Подробнее

11 января 18:28

Глава чеченского "Мемориала" арестован на два месяца

Оюба Титиева обвиняют в незаконном обороте наркотиков Подробнее

11 января 10:58

Рейтинг доверия Путину достиг в декабре годового максимума

На втором место в рейтинге доверия политикам по-прежнему глава Минобороны Сергей Шойгу Подробнее

11 января 09:29

Замначальника "Матросской тишины" уволен после скандала со спецкамерами для вип-арестантов

Еще трое сотрудников понесли дисциплинарные взыскания Подробнее

10 января 19:02

Суд отказал СП Siemens в иске к ТПЭ о "крымских турбинах"

Ранее суд уже отказал ООО "Сименс технологии газовых турбин" в принятии обеспечительных мер в отношении турбин Подробнее

10 января 17:32

Выбраны сопредседатели избирательного штаба Путина