Главные новости
В миреТрамп в грубой форме отклонил проект миграционного соглашенияВ РоссииВ Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов с законом о притравкеВ РоссииЦИК зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ
В России

Сочинским рыбакам разрешили сидеть с удочками в морском порту

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мешающие любительской рыбалке ограждения в морском порту Сочи будут демонтированы в ближайшее время. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе горадминистрации в пятницу.

Глава Сочи Анатолий Пахомов провел встречу с арендатором причалов морпорта, управляющим партнером компании "Буревестник групп" Андреем Бойко и начальником сочинского линейного УВД на транспорте Олегом Молчановым.

"Пахомов попросил руководство транспортной полиции принять дополнительные меры по обеспечению безопасности в акватории морпорта. Помимо этого, на дежурство с полицейскими будут выходить и сотрудники управления административной инспекции горадминистрации. Их задача - следить за соблюдением санитарных норм. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности", - подчеркнул представитель мэрии.

В случае, если рыбаки не сумеют или не захотят соблюдать правила безопасности и санитарные нормы, арендатор вновь введет ограничения на лов рыбы с арендуемых гидротехнических сооружений, сказал собеседник агентства.

Ранее арендаторы территории морпорта Сочи ООО "БГ Консалтинг" выставили ограждения на причалах, перекрывшие доступ рыболовам-любителям на причалы.

По словам представителей ООО, многие из рыбаков, облюбовавших причалы морпорта, пренебрегают санитарными нормами, оставляют после себя мусор. Нередки случаи, когда на рыбалку приходят люди в подпитии, не соблюдают элементарные нормы безопасности, и арендатору не хочется отвечать за последствия возможных происшествий.

Теги: Сочи
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
ЦИК зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты РФЦИК зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ
Директор "Совхоза имени Ленина" стал вторым зарегистрированным кандидатом после лидера ЛДПР Владимира ЖириновскогоПодробнее
В Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов с законом о притравкеВ Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов с законом о притравке
Депутаты усомнились в аргументах против закона о притравочных станциях, высказанные Советом ФедерацииПодробнее
"Единая Россия" внесла в избирательный фонд Путина почти 30 миллионов рублей"Единая Россия" внесла в избирательный фонд Путина почти 30 миллионов рублей
Всего в избирательный фонд перечислено чуть более 400 миллионов рублейПодробнее
Путин исключил атаку дронов на российскую базу Хмеймим со стороны турокПутин исключил атаку дронов на российскую базу Хмеймим со стороны турок
Президент РФ отметил, что российской стороне известны организаторы нападенияПодробнее
Путин заявил о желании Вашингтона видеть Навального в руководстве РоссииПутин заявил о желании Вашингтона видеть Навального в руководстве России
"Видимо, это те люди, на которых (США) делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись", - сказал президентПодробнее
Глава чеченского "Мемориала" арестован на два месяцаГлава чеченского "Мемориала" арестован на два месяца
Оюба Титиева обвиняют в незаконном обороте наркотиковПодробнее
Рейтинг доверия Путину достиг в декабре годового максимумаРейтинг доверия Путину достиг в декабре годового максимума
На втором место в рейтинге доверия политикам по-прежнему глава Минобороны Сергей ШойгуПодробнее
Замначальника "Матросской тишины" уволен после скандала со спецкамерами для вип-арестантовЗамначальника "Матросской тишины" уволен после скандала со спецкамерами для вип-арестантов
Еще трое сотрудников понесли дисциплинарные взысканияПодробнее
Суд отказал СП Siemens в иске к ТПЭ о "крымских турбинах"Суд отказал СП Siemens в иске к ТПЭ о "крымских турбинах"
Ранее суд уже отказал ООО "Сименс технологии газовых турбин" в принятии обеспечительных мер в отношении турбинПодробнее
Выбраны сопредседатели избирательного штаба ПутинаВыбраны сопредседатели избирательного штаба Путина
На встрече со своими сопредседателями в среду Путин попросил их действовать в рамках закона при сборе подписейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 11 января5 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Фотохроника 10 января6 фото
10 января
Фотохроника 10 января
Умер Михаил Державин10 фото
10 января
Умер Михаил Державин
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп в грубой форме отклонил проект миграционного соглашенияВ РоссииВ Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов с законом о притравкеВ РоссииЦИК зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты РФКультураГильдия кинокритиков США вручила ежегодные наградыВ миреТрамп решил продлить приостановку санкций против ИранаСпортАмериканская компания предупредила об атаке российских хакеров на Олимпиаду

В штабе Путина собрали необходимое число подписей в поддержку кандидата

Сочинским рыбакам разрешили сидеть с удочками в морском порту

МИД РФ назвал созыв встречи по Северной Корее рецидивом менталитета холодной войны

В аэропорту Бангкока полицейские изъяли около 150 кг слоновой кости

Рогозин приравнял к измене родине хищения при выполнении гособоронзаказа

Песков подтвердил подготовку визита в РФ лидера Палестины

Facebook отдаст первенство сообщениям от близких в лентах соцсети

Facebook отдаст первенство сообщениям от близких в лентах соцсетиМарк Цукерберг заявил, что ради "полноценного общения" людей будет меньше общего контента от бизнеса и медиа Подробнее

Мэр Лондона приветствовал решение Трампа не ездить в Лондон

В Кремле пообещали ответить на "кремлевский доклад" США

По данным СМИ, администрация США готовит список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству РФ Подробнее

"Зенит" отправил защитника в аренду в "СКА-Хабаровск"

Игорь Крутой, Игорь Бутман и Карен Шахназаров вошли в число доверенных лиц Путина

В Тунисе арестовали почти 800 участников протестов

Подмосковные площадки ЧМ-2018 сдадут в апреле

Пограничники спасли моряков судна с отказавшим двигателем у берегов Крыма

ЦИК зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ

ЦИК зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты РФДиректор "Совхоза имени Ленина" стал вторым зарегистрированным кандидатом после лидера ЛДПР Владимира Жириновского Подробнее

Береговая охрана Италии спасла в Средиземном море более 260 мигрантов

Баллотирующийся на всех выборах в Белоруссии пенсионер собрался участвовать в выборах президента РФ

Повреждения десантного корабля "Ямал" оказались серьезнее предполагаемых

"Домик Канта" откроют в Калининградской области весной

ФАС уличила "Новартис Фарма" в завышении цены на онкопрепарат на треть

Орбиту МКС скорректируют для стыковки с грузовым "Прогрессом"

Запрет готовить пилотов в челябинском летном училище оставлен в силе

Южная Корея намерена пригласить паралимпийцев из КНДР на Игры 2018 года

Вокзал в британском Ноттингеме эвакуировали из-за пожара

В Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов с законом о притравке

В Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов с законом о притравкеДепутаты усомнились в аргументах против закона о притравочных станциях, высказанные Советом Федерации Подробнее

Сальдо внешней торговли РФ в январе-ноябре выросло на 27,6%

Цыгане из татарстанского села пожаловались в ЕСПЧ из-за снесенных домов

Анкара посоветовала своим гражданам избегать поездок в США

Денежная база в России выросла с 22 по 29 декабря на 218,1 млрд рублей

Правительство Гаити потребовало от Вашингтона объяснений из-за слов Трампа о мигрантах

Альянс ХДС/ХСС достиг предварительного консенсуса с социал-демократами о коалиции

Суд отказался досрочно освободить лидера группировки "Шалтай-Болтай"

Эстония закупила девять беспилотников для охраны границы с Россией

РУСАДА продлила договор с Британским антидопинговым агентством

В России создадут новую тяжелую огнеметную систему

Трамп решил продлить приостановку санкций против Ирана

Трамп решил продлить приостановку санкций против ИранаАдминистрация США намерена соблюдать условия соглашения по ядерной программе Тегерана еще 120 дней, сообщает Bloomberg Подробнее

Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой в пределах 0,2% по индексам

Роспотребнадзор предупредил об инфекционных заболеваниях в Перу

Вопрос об УДО лидера "Шалтая-Болтая" рассмотрят в закрытом режиме

Dropbox запланировала IPO в ближайшие месяцы

Рубль снизился к доллару и евро на фоне спроса на валютную ликвидность

Памятник Штирлицу появился во Владивостоке

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru