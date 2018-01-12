Сочинским рыбакам разрешили сидеть с удочками в морском порту

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мешающие любительской рыбалке ограждения в морском порту Сочи будут демонтированы в ближайшее время. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе горадминистрации в пятницу.

Глава Сочи Анатолий Пахомов провел встречу с арендатором причалов морпорта, управляющим партнером компании "Буревестник групп" Андреем Бойко и начальником сочинского линейного УВД на транспорте Олегом Молчановым.

"Пахомов попросил руководство транспортной полиции принять дополнительные меры по обеспечению безопасности в акватории морпорта. Помимо этого, на дежурство с полицейскими будут выходить и сотрудники управления административной инспекции горадминистрации. Их задача - следить за соблюдением санитарных норм. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности", - подчеркнул представитель мэрии.

В случае, если рыбаки не сумеют или не захотят соблюдать правила безопасности и санитарные нормы, арендатор вновь введет ограничения на лов рыбы с арендуемых гидротехнических сооружений, сказал собеседник агентства.

Ранее арендаторы территории морпорта Сочи ООО "БГ Консалтинг" выставили ограждения на причалах, перекрывшие доступ рыболовам-любителям на причалы.

По словам представителей ООО, многие из рыбаков, облюбовавших причалы морпорта, пренебрегают санитарными нормами, оставляют после себя мусор. Нередки случаи, когда на рыбалку приходят люди в подпитии, не соблюдают элементарные нормы безопасности, и арендатору не хочется отвечать за последствия возможных происшествий.