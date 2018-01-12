Рособрнадзор приостановил лицензию Московской академии экономики и права

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в пятницу приостановила действие лицензии Московской академии экономики и права.

"Рособрнадзор сообщает о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности НОУ ВО "Московская академия экономики и права" (МАЭП)", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере ведомства.

МАЭП была образована в 1993 году и является негосударственным образовательным учреждением. По данным академии, она подготовила свыше 22 тысяч выпускников в области экономики, менеджмента и юриспруденции.

О причинах приостановки действия лицензии Рособрнадзор не сообщает.