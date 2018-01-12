Стена заброшенного дома рухнула в Челябинской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Стена заброшенного здания обрушилась в пятницу днем в Копейске (Челябинская область), сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Внешняя стена обрушилась в одном из заброшенных зданий в пос. Бажово Копейска. В настоящее время нет достоверной информации, есть ли под завалами люди", - сказал собеседник агентства. На месте происшествия работают спасатели, ведется разбор завалов.

В свою очередь министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко уточнил агентству, что проверяется информация о том, что под завалами могут находиться люди.

"Работами по разбору завалов командует руководство регионального МЧС. В настоящее время нам доложили, что проверяется информация о том, что под завалами могут быть один или два человека", - сказал Савченко.

Источник в поисково-спасательной службе сообщил агентству, что на месте работают кинологические подразделения.

Между тем пресс-служба регионального ГУ МЧС уточнила, что обрушились плиты перекрытия заброшенного здания в старой шахте поселка Бажова.

"Установлено, что рядом с заброшенным зданием находится легковой автомобиль, от которого в сторону данного неэксплуатируемого объекта протянуты шланги (предположительно, от газорезательного оборудования). Проверяется информация о нахождении людей под упавшими плитами (10 на 10 метров)", - сказано в сообщении.

На место выехали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа областного главка, кинологи поисково-спасательной службы.