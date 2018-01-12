На главной странице "Яндекса" появился раздел с бесплатными фильмами

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Поисковик "Яндекс" добавил на главную страницу раздел с фильмами и сериалами, посмотреть которые можно бесплатно.

Фильмы также доступны для просмотра через другие сервисы компании, в том числе на "Кинопоиске".

В настоящее время для просмотра доступны ленты "Ла-ла-ленд", "Омерзительная восьмерка", "Лунный свет", "Время первых", "Хардкор" и другие. Как рассказала "Ведомостям" директор по развитию видеосервисов "Яндекса" Ольга Филипук, в общей сложности компания закупила лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов.

"Постепенно библиотека расширяется. Мы в первую очередь отбираем контент, наиболее востребованный у аудитории, следом дополняем его классическими библиотеками", - сказала Филипук. Сколько компания потратила на закупку прав на показ фильма, она не раскрывают.

В дальнейшем "Яндекс" нацелен расширять возможности работы с видео, сообщили в компании.