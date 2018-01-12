Москва заявила протест Стокгольму из-за действия против загранучреждений РФ в Швеции

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Временному поверенному в делах Швеции в РФ выражен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции Стокгольма на противоправные действия шведского гражданина в отношении российских загранучреждений, сообщает в пятницу МИД России.
"12 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в Российской Федерации Тубиас Лоренцон", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Карнюшина в отношении Посольства и Торгового представительства России в Швеции", - отмечается в сообщении.
Как пояснили на Смоленской площади, "6 января этот гражданин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража служебно-жилого здания Торгового представительства".
"8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания Торгпредства. 10 января Карнюшин незаконно проник на территорию Посольства, позднее в тот же день он повредил установленное на территории Торгпредства оборудование для видеонаблюдения", - добавили в МИД РФ.
"После каждого такого инцидента Карнюшин задерживался шведской полицией, которая, однако, его отпускала по прошествии нескольких часов", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Согласно сообщению, "внимание временного поверенного в делах Швеции в России было обращено на отстраненную позицию шведских властей в части обеспечения безопасности российских дипломатических представительств". Посольство России в Стокгольме неоднократно обращалось в Министерство иностранных дел Швеции с требованиями об усилении безопасности российских дипобъектов, однако конкретных шагов до сих пор предпринято не было, подчеркнули на Смоленской площади.
В ходе общения со шведским дипломатом "было подчеркнуто, что провокационные действия Карнюшина приобретают все более наглый и агрессивный характер, что создает прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников дипломатических миссий и членов их семей", отметили в МИД РФ.