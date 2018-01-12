Главные новости
В миреУничтожены обстрелявшие 31 декабря авиабазу Хмеймим боевикиВ РоссииВодителя съехавшего в подземный переход автобуса отправили под домашний арестВ миреВ Киеве задумались о возвращении оставшейся в Крыму военной техники
В России

Москва заявила протест Стокгольму из-за действия против загранучреждений РФ в Швеции

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Временному поверенному в делах Швеции в РФ выражен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции Стокгольма на противоправные действия шведского гражданина в отношении российских загранучреждений, сообщает в пятницу МИД России.

"12 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в Российской Федерации Тубиас Лоренцон", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Карнюшина в отношении Посольства и Торгового представительства России в Швеции", - отмечается в сообщении.

Как пояснили на Смоленской площади, "6 января этот гражданин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража служебно-жилого здания Торгового представительства".

"8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания Торгпредства. 10 января Карнюшин незаконно проник на территорию Посольства, позднее в тот же день он повредил установленное на территории Торгпредства оборудование для видеонаблюдения", - добавили в МИД РФ.

"После каждого такого инцидента Карнюшин задерживался шведской полицией, которая, однако, его отпускала по прошествии нескольких часов", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно сообщению, "внимание временного поверенного в делах Швеции в России было обращено на отстраненную позицию шведских властей в части обеспечения безопасности российских дипломатических представительств". Посольство России в Стокгольме неоднократно обращалось в Министерство иностранных дел Швеции с требованиями об усилении безопасности российских дипобъектов, однако конкретных шагов до сих пор предпринято не было, подчеркнули на Смоленской площади.

В ходе общения со шведским дипломатом "было подчеркнуто, что провокационные действия Карнюшина приобретают все более наглый и агрессивный характер, что создает прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников дипломатических миссий и членов их семей", отметили в МИД РФ.

Теги: Россия, Швеция
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В Омске возбудили дело о взрыве газа в жилой пятиэтажкеВ Омске возбудили дело о взрыве газа в жилой пятиэтажке
Пострадали четверо детей и столько же взрослыхПодробнее
Водителя съехавшего в подземный переход автобуса отправили под домашний арестВодителя съехавшего в подземный переход автобуса отправили под домашний арест
Таким образом суд удовлетворил просьбу прокурора и самого обвиняемого, отказав следствию в просьбе отправить его в СИЗОПодробнее
Следствие сняло арест с миллионов экс-главы "Почты России"Следствие сняло арест с миллионов экс-главы "Почты России"
Дмитрия Страшнова обвиняют в получении завышенной в несколько раз премии - 95 млн рублейПодробнее
В штабе Путина собрали необходимое число подписей в поддержку кандидатаВ штабе Путина собрали необходимое число подписей в поддержку кандидата
В избирательном штабе уже получили 408 тыс. подписей (при необходимых 300 тыс.) и планируют продолжать сборПодробнее
ЦИК зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты РФЦИК зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ
Директор "Совхоза имени Ленина" стал вторым зарегистрированным кандидатом после лидера ЛДПР Владимира ЖириновскогоПодробнее
В Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов с законом о притравкеВ Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов с законом о притравке
Депутаты усомнились в аргументах против закона о притравочных станциях, высказанные Советом ФедерацииПодробнее
"Единая Россия" внесла в избирательный фонд Путина почти 30 миллионов рублей"Единая Россия" внесла в избирательный фонд Путина почти 30 миллионов рублей
Всего в избирательный фонд перечислено чуть более 400 миллионов рублейПодробнее
Путин исключил атаку дронов на российскую базу Хмеймим со стороны турокПутин исключил атаку дронов на российскую базу Хмеймим со стороны турок
Президент РФ отметил, что российской стороне известны организаторы нападенияПодробнее
Путин заявил о желании Вашингтона видеть Навального в руководстве РоссииПутин заявил о желании Вашингтона видеть Навального в руководстве России
"Видимо, это те люди, на которых (США) делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись", - сказал президентПодробнее
Глава чеченского "Мемориала" арестован на два месяцаГлава чеченского "Мемориала" арестован на два месяца
Оюба Титиева обвиняют в незаконном обороте наркотиковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 12 января6 фото
12 января
Фотохроника 12 января
Лучшие фото недели10 фото
12 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 11 января5 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУничтожены обстрелявшие 31 декабря авиабазу Хмеймим боевикиВ РоссииВодителя съехавшего в подземный переход автобуса отправили под домашний арестВ миреВ Киеве задумались о возвращении оставшейся в Крыму военной техникиВ РоссииВ Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов с законом о притравкеСпортСборная России завоевала бронзу в мужской эстафете на этапе КМ по биатлонуВ миреТрамп в грубой форме отклонил проект миграционного соглашения

МИД ФРГ заявил об общеевропейском подходе по иранской сделке после заявления Трампа

Новый дивизион С-400 заступит на боевое дежурство в Крыму

Спецпрокурор Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу Манафорта

Трамп пригрозил вывести США сделки по иранскому атому

Вашингтон настаивает на активном участии в модификации соглашения со стороны Европы Подробнее

В Грузии из-за опасности оползней ограничили движение у границы с РФ

США перебросили в Европу пятый по счету стратегический бомбардировщик

Ранее три самолета ВВС США, способных нести ядерное оружие, совершили полеты вблизи границ России Подробнее

Госдеп напомнил дипломатам США о необходимости проявлять уважение к африканским нациям

"ЛУКОЙЛ" прощается с американским прошлым, обещая акционерам светлое будущее. Обобщение

"ЛУКОЙЛ" прощается с американским прошлым, обещая акционерам светлое будущее. ОбобщениеСовет директоров компании на рутинном заседании неожиданно принял сразу два важнейших решения Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru