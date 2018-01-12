Москва заявила протест Стокгольму из-за действия против загранучреждений РФ в Швеции

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Временному поверенному в делах Швеции в РФ выражен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции Стокгольма на противоправные действия шведского гражданина в отношении российских загранучреждений, сообщает в пятницу МИД России.

"12 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в Российской Федерации Тубиас Лоренцон", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Карнюшина в отношении Посольства и Торгового представительства России в Швеции", - отмечается в сообщении.

Как пояснили на Смоленской площади, "6 января этот гражданин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража служебно-жилого здания Торгового представительства".