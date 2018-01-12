Прокурор предложил отправить водителя съехавшего в подземный переход автобуса под домашний арест

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Прокуратура предлагает отправить под домашний арест водителя автобуса, въехавшего в декабре в подземный переход у метро "Славянский бульвар" в Москве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Считаю избрание такой исключительной меры пресечения, как заключение под стражу, в отношении (Виктора) Тихонова преждевременным", - заявил прокурор Павел Филипчук в Басманном суде Москвы в пятницу, где рассматривается вопрос об аресте водителя. По его словам, Тихонов обвиняется в преступлении средней тяжести, совершенном по неосторожности. "То есть, как указывает закон, совершенное неумышленно", - пояснил Филипчук.

"В этой связи считаю возможным избрание в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста", - заключил прокурор. Тихонов также попросил отправить его под домашний арест.

Как сообщалось, Тихонову предъявлено обвинение по ч.5 ст.264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следствие считает, что мужчина в нарушение правил дорожного движения допустил, что автобус выехал на тротуар, и не остановил его. По данным СКР, водитель был задержан, так как следствие получило "достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса".

25 декабря 2016 года в Москве в районе станции метро "Славянский бульвар" автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей, и въехал в подземный переход. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека, еще десять получили различные травмы. Тихонов, который управлял автобусом, также был госпитализирован в состоянии средней тяжести.