Число пострадавших из-за взрыва газа в Омске выросло до восьми

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Восемь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Омске, семеро из них госпитализированы, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава Омской области Светлана Оспенникова.

"На данный момент есть данные о восьми пострадавших. Это шесть человек из семьи, в квартире которых произошел взрыв, - двое взрослых и четверо детей. Их доставили в ожоговый центр БСМП N1. У них ожоговая травма. Еще двое мужчин обратились за помощью на месте взрыва", - сказала Оспенникова.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Омске по адресу: улица 5-я Кордная, дом 9. По его словам, пострадала конструкция здания, частично обвалились стена в соседний подъезд, обрушился балкон.

Источник в экстренных службах заявлял, что пострадали шесть человек.