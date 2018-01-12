Балтфлот усилят дополнительными системами С-400

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Балтийский флот России в этом году получит дополнительные системы противовоздушной обороны С-400, сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Носатов.

"В состав соединения ракетных кораблей войдет малый ракетный корабль нового проекта, а соединения ПВО флота пополнятся еще одним комплектом С-400", - сказал Носатов на встрече с журналистами в преддверии Дня российской печати.

"В части морской авиации планируется поступление новых и модернизированных самолетов Су-30СМ, Су-27 и вертолетов Ка-27М", - заявил Носатов.

Командующий сказал, что экипажам кораблей и судов Балтийского флота предстоят межфлотские переходы и дальние походы в Атлантику, Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны.

В составе ПВО Балтийского флота - зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

В настоящее время Балтфлот оснащен береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион". Ранее в пресс-службе Балтийского флота заявили, что в Калининградской области готова инфраструктура для развертывания новых ракетных комплексов. В свою очередь, газета "Коммерсантъ" сообщала, что в начале 2018 года на боевое дежурство в Калининградской области заступят оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". По данным газеты, "Искандеры" получит 152-я гвардейская ракетная бригада (г. Черняховск, Калининградская область), в ближайшее время она пройдет обучение.