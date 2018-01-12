В Омске возбудили дело о взрыве газа в жилой пятиэтажке

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в связи со взрывом газа в жилом доме в Омске, в результате которого пострадали несколько человек.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СКР, в пятницу в 17:20 в жилом пятиэтажном доме № 9 на улице 5-я Кордная в Омске произошел взрыв газовоздушной смеси бытового газа. В результате возникшего из-за этого пожара пострадали четверо детей, они госпитализированы с ожогами. По предварительным данным, кроме детей, пострадали четверо взрослых, говорится в сообщении СК.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, допрашиваются очевидцы. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью людей, будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

В областной прокуратуре сообщили о начале проверки законности действий лиц, осуществляющих газоснабжение этого дома.

В свою очередь в главном управлении МЧС по Омской области сообщили, что в 22:17 по местному времени последствия пожара в жилом доме после взрыва газа были полностью ликвидированы.

Ожидается прибытие специалистов с диагностическим комплексом "Струна" из Тюменской области. Комплекс позволит провести измерение динамических характеристик объекта и оценить уязвимость дома.

Мэрия города сообщила, что эвакуированных жильцов готов принять пункт временного расселения в гостинице "Иртыш".