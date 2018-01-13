Сильный ветер приостановил переправу в Крым

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Паромы в Керченском проливе приостановили движение ночью в субботу из-за сильного ветра, сообщает компания-оператор переправы.

"Шторм. Керченская паромная переправа закрыта", - говорится в информации "Морской дирекции".

Крымское управление МЧС ранее распространило экстренное предупреждение на ближайшие три дня из-за резкого ухудшения погоды в регионе: арктический воздух несет похолодание на полуостров. По данным синоптиков, 13-15 января в Крыму ожидаются снег, метель, северо-восточный ветер скоростью 17-22 метров в секунду, с порывами - до 25 м/с. В субботу - до 6 градусов мороза, в воскресенье днем - 2-7 градусов ниже нуля, ночью - 5-10 градусов мороза.

Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") наряду с аэропортом "Симферополь" - главные транспортные артерии между полуостровом и остальной частью России. Паромы перевозят пассажиров, автомобили и грузы.