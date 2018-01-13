Неизвестные избили монтировками врача-психиатра в Ростове-на-Дону

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Заведующий первым отделением областного психоневрологического диспансера госпитализирован в Ростове-на-Дону после нападения неизвестных в подъезде его дома, сообщил агентству "Интерфакс" в пятницу информированный источник.

"Неизвестные поджидали врача-психиатра Григория Остапенко рано утром 9 января в подъезде дома, в котором он проживает. Ему нанесли несколько ударов монтировками по голове и ногам, когда он упал - начали бить ногами", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время Остапенко находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и другими травмами, его лечение займет не менее месяца.

Источник не исключил, что "нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью".

В свою очередь, в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области агентству "Интерфакс" сообщили, что полицейские проводят проверку по факту нападения на мужчину в Пролетарском районе.