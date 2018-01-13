ДТП с пятью погибшими произошло в Забайкалье

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пять человек погибли и двое госпитализированы в результате столкновения микроавтобуса SsangYong Istana и автомобиля Toyota Mark 2 в Борзинском районе Забайкальского края, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на трассе "Чита-Забайкальск" в пятницу поздно вечером, говорится в сообщении. В результате водитель и четыре пассажира Istana, в том числе один ребенок погибли на месте. В лечебное учреждение в тяжелом состоянии доставлены водитель и пассажир Toyota.

На месте дорожной аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются личности погибших, причины и обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомашины Toyota Mark 2 при обгоне большегрузной автомашины, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной SsangYong Istana.