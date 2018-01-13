Что произошло за день: суббота, 13 января

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Чехию ждет второй тур президентских выборов. Нынешнему главе государства Милошу Земану не удается набрать абсолютного большинства в первом туре. Его основной конкурент Иржи Драгош - бывший глава Академии наук Чехии.

- Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что для публикации всех фамилий кандидатов в президенты России на выборах 2018 года, возможно, понадобится длинный бюллетень.

- У кандидата в президенты России Владимира Путина не будет официальных и личных страниц в соцсетях, только официальный сайт предвыборного штата. По словам пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова, всю работу соцсетей обеспечат волонтеры и сторонники Путина.

- Полутора тысячам иностранцев запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма, в их числе более 100 артистов и деятелей культуры.

- В кадетской школе в Люберцах произошло, предположительно, пищевое отравление ее учеников. По разным данным, в больницы попали до 30 человек, большинство из них дети. Начались всевозможные проверки.

- Российские палеонтологи открыли новый вид древних ящеров, который обитал на Земле 120 млн лет назад. Его назвали сибиротитаном (Sibirotitan astrosacralis). Ящер принадлежит к группе гигантских динозавров - завроподам.