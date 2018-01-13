Пожар на площади 1,5 тыс. кв.м произошел в здании в Челябинске

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спасатели потушили крупный ночной пожар в производственном здании на улице Складской в Челябинске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило примерно в 4:00 (2:00 по Москве). На пожар по повышенному рангу выехали силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Пожарных вызвал охранник, который, почувствовал запах гари, заглянул внутрь цеха производственного здания и обнаружил открытое горение.

"По прибытии было установлено, что пламенем объята вся кровля здания, площадь пожара составляла около 1500 квадратных метров. Номер пожара был повышен до второго", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, огонь распространился на значительную площадь из-за позднего обнаружения. Сильный ветер создавал угрозу распространения на соседнее складское здание. Воду для тушения пожара подвозили от пожарного гидранта, расположенного в пяти километрах от места происшествия. В восьмом часу утра по местному времени открытое горение было ликвидировано.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, в результате пожара никто не пострадал. Причина пожара и материальный ущерб от него устанавливаются.