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Глава Удмуртии отправил в отставку мэра Воткинска после жалоб горожан

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава Удмуртии Александр Бречалов в субботу отправил в отставку главу города Воткинска Владимира Перевозчикова из-за многочисленных жалоб от жителей, сообщает пресс-служба удмуртского руководителя.

"Сегодня, 13 января, на ВКС с главами муниципальных образований Удмуртской Республики, руководителями министерств и ведомств республики глава Удмуртии Александр Бречалов отправил в отставку с формулировкой "утрата доверия" главу МО "Город Воткинск" Владимира Перевозчикова", - говорится в сообщении.

По словам Бречалова, решение было принято в связи с тем, что "в Воткинске не организована работа с обращениями граждан, что абсолютно недопустимо".

Глава Удмуртии уточнил, что в 2017 году число жалоб со стороны жителей Воткинска увеличилось в полтора раза. "Анализ этих обращений показал, что люди вынуждены неоднократно, по три раза писать в самые разные инстанции, на самые разные уровни власти только потому, что местные городские власти их не слышат", - добавил он.

"Кроме того, к Владимиру Перевозчикову имеется ряд вопросов, требующих разбирательства со стороны правоохранительных органов", - сообщает пресс-служба.

Градообразующим предприятием города является Воткинский завод (входит в Корпорацию "МИТ"), производящий, в частности, оперативно-тактические ракеты "Искандер-М", стратегические ракетные комплексы "Тополь-М" и "Булава".

Теги: Удмуртия, Воткинск
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