МЧС предупредило жителей Оренбуржья о сильных морозах

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают жителей Оренбургской области о сильных морозах, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в субботу.

По данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 14 января в Оренбуржье ожидается температура воздуха минус 30-33 градуса.

В связи с морозами возрастает вероятность возникновения пожаров из-за нарушений правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования. "В группе риска - дети и пожилые люди: они больше всего подвержены переохлаждению. Чтобы избежать переохлаждения нужно одеваться многослойно - так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги", - рекомендуют спасатели.

Ранее о сильных морозах предупреждали также жителей еще двух регионов Приволжского федерального округа: Пермского края и Татарстана.