Убивший своего знакомого житель Ростова-на-Дону сдался полиции

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве на почве неприязненных отношений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Установлено, что 12 января 2017 года подозреваемый, находясь в подъезде жилого дома на улице Кировской Ростова-на-Дону, действуя на почве личных неприязненных отношений, нанес своему знакомому множественные ножевые ранения, от которых тот скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подозреваемый был ранее судим. Первоначально он скрылся с места преступления, однако затем явился в полицию, написав явку с повинной. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).