В СКР назвали основной версией ЧП в доме в Омске взрыв газового баллона

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Взрыв газа в жилом доме в Омске мог произойти из-за неправильной эксплуатации газового баллона, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СУ СКР по региону Лариса Болдинова в субботу.

"Мужчина заправил пятилитровый баллон, собираясь ехать на рыбалку. Сейчас устанавливается газ, которым был заполнен баллон, и правильность его заполнения. В квартире, в тепле, газ расширился и баллон стал спускать газ. После этого произошел хлопок", - сказала она.

Качество газа и правильность заполнения баллона проверят в ходе поджаро-технической экспертизы.

Взрыв газа произошел в доме на улице 5-я Кордная в пятницу вечером. Семь человек госпитализированы, шестеро, среди которых четыре ребенка, - члены одной семьи. Возбуждено уголовное дело.