В Люберцах более 10 кадетов попали в больницу с возможной кишечной инфекцией

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Несколько учеников кадетской школы в подмосковных Люберцах попали в больницы, предположительно, с кишечной инфекцией, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, после обеда в кадетской школе в Люберцах больше десятка учащихся почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Часть из них была госпитализирована с подозрением на кишечную инфекцию, еще несколько человек от госпитализации отказались", - рассказал он.

Собеседник агентства сообщил, что всего за медицинской помощью обратилось порядка 20 человек - как учеников, так и преподавателей. "Среди госпитализированных порядка 11 детей", - отметил источник.

Еще нескольких человек осматривают врачи.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации от подмосковных властей.