Полиция задержала предполагаемого угонщика скорой в Ростовской области

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, подозреваемого в угоне машины скорой помощи из больницы города Миллерово, и совершении ДТП, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"Установлено, что подозреваемый шел мимо больницы, увидел припаркованный автомобиль скорой помощи, проник в него, обнаружил ключи зажигания в замке, и угнал его. Позже он попал в ДТП, после чего скрылся с места аварии", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).