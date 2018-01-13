В Дагестане около 60 тысяч человек остались без света

Автомобиль выехал на встречную полосу на трассе "Чита-Забайкальск" Подробнее

ДТП с пятью погибшими произошло в Забайкалье

Сибиротитаны обитали на Земле 120 млн лет назад Подробнее

По данным СМИ, будет только официальный сайт его предвыборного штаба Подробнее

У кандидата в президенты России Путина не будет страниц в соцсетях

Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести Подробнее

13 января 02:58

Неизвестные избили монтировками врача-психиатра в Ростове-на-Дону

Нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью Подробнее

12 января 20:45

В Омске возбудили дело о взрыве газа в жилой пятиэтажке

Пострадали четверо детей и столько же взрослых Подробнее

12 января 18:46

Водителя съехавшего в подземный переход автобуса отправили под домашний арест

Таким образом суд удовлетворил просьбу прокурора и самого обвиняемого, отказав следствию в просьбе отправить его в СИЗО Подробнее

12 января 17:19

Следствие сняло арест с миллионов экс-главы "Почты России"

Дмитрия Страшнова обвиняют в получении завышенной в несколько раз премии - 95 млн рублей Подробнее

12 января 13:33

В штабе Путина собрали необходимое число подписей в поддержку кандидата

В избирательном штабе уже получили 408 тыс. подписей (при необходимых 300 тыс.) и планируют продолжать сбор Подробнее

12 января 12:31

ЦИК зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ