В Дагестане около 60 тысяч человек остались без света

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение в Дагестане, прерванное в результате аварии на линиях электропередач.
"13 января в 12:31 по Москве действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме Воздушная линия электропередачи 110 кВ "Хунзах - Шамильское - Анцух" (ДЗО ПАО "Россети"- ПАО "МРСК Северного Кавказа"). Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 60 тыс. человек)", - сообщает Минэнерго России.
По данным ведомства, ведутся аварийно-восстановительные работы.