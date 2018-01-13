В центре Омска устранили последствия прорыва трубы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Специалисты АО "ОмскВодоканал" завершили аварийные работы в центре Омска, где утром в субботу в 30-градусный мороз прорвало водопровод.

"Аварийная ситуация устранена, вода подана в дома, где было произведено отключение. Причины произошедшего можно будет назвать не раньше понедельника", - сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы "ОмскВодоканала" Марина Степанова.

Прорыв трубы произошел в центре Омска в субботу утром в условиях тридцатиградусного мороза, без воды остались два дома и шесть административных зданий. Движение на улицах Лермонтова и Жукова, закрытое из-за разлившейся по проезжей части воды, было восстановлено в середине дня.