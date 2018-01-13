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Больше 11 тысяч жителей Курска остались без тепла в 8-градусный мороз

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Около 11,5 тыс. человек остались без теплоснабжения в Курске в результате повреждений трубопровода, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе филиала ПАО "Квадра" - "Курская генерация".

"Специалисты ведут восстановительные работы, их завершение ожидается к 4:00, полностью восстановить подачу тепла в дома планируется к 6:00", - сказали в пресс-службе.

Областной главк МЧС уточняет, что в зону отключений попали 145 жилых домов и 16 соцобъектов: три медучреждения, два детсада и 11 школ. Ни в одном из учреждений не было пациентов и детей.

Температура воздуха в Курске минус 8 градусов.

Теги: Курск
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