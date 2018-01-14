36 кадетов и трое взрослых остались в больницах из-за отравления в школе Люберец

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Порядка 40 человек находятся в больницах после отравления в кадетской школе в Люберцах, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" глава городского округа Владимир Ружицкий.

"По данным на 8:00, 36 детей и трое взрослых госпитализированы", - сказал он.

Как сообщалось, пострадавшие были госпитализированы с жалобами на боли в животе после отравления в кадетской школе. Предварительный диагноз - острая пищевая токсикоинфекция. Первые вызовы от пострадавших поступили в пятницу вечером.

Как отмечается на сайте администрации Люберец, с понедельника кадетская школа начнет работать по сокращенному расписанию, так как пищеблок образовательного учреждения будет закрыт до выяснения причин произошедшего.

По данным администрации, в школе обучаются 1102 ребенка, работают 100 сотрудников.

В связи с происшествием начались проверки СК, прокуратуры и Роспотребнадзора области.