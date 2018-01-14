Главные новости
В миреВ Киеве назвали подделкой обнародованные в Грузии письма Порошенко в ФСБВ миреТурецкие военные открыли огонь по позициям курдов на севере СирииВ миреПроизводитель отозвал партии детского питания в 83 странах из-за сальмонеллы
В России

36 кадетов и трое взрослых остались в больницах из-за отравления в школе Люберец

Есть обновление от 11:58

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Порядка 40 человек находятся в больницах после отравления в кадетской школе в Люберцах, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" глава городского округа Владимир Ружицкий.

"По данным на 8:00, 36 детей и трое взрослых госпитализированы", - сказал он.

Как сообщалось, пострадавшие были госпитализированы с жалобами на боли в животе после отравления в кадетской школе. Предварительный диагноз - острая пищевая токсикоинфекция. Первые вызовы от пострадавших поступили в пятницу вечером.

Как отмечается на сайте администрации Люберец, с понедельника кадетская школа начнет работать по сокращенному расписанию, так как пищеблок образовательного учреждения будет закрыт до выяснения причин произошедшего.

По данным администрации, в школе обучаются 1102 ребенка, работают 100 сотрудников.

В связи с происшествием начались проверки СК, прокуратуры и Роспотребнадзора области.

Теги: Подмосковье, Люберцы
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Мэр Люберец подтвердил увеличение числа отравившихся в кадетской школеМэр Люберец подтвердил увеличение числа отравившихся в кадетской школе
Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжестиПодробнее
У кандидата в президенты России Путина не будет страниц в соцсетяхУ кандидата в президенты России Путина не будет страниц в соцсетях
По данным СМИ, будет только официальный сайт его предвыборного штабаПодробнее
Российские палеонтологи открыли новый вид динозавровРоссийские палеонтологи открыли новый вид динозавров
Сибиротитаны обитали на Земле 120 млн лет назадПодробнее
ДТП с пятью погибшими произошло в ЗабайкальеДТП с пятью погибшими произошло в Забайкалье
Автомобиль выехал на встречную полосу на трассе "Чита-Забайкальск"Подробнее
Неизвестные избили монтировками врача-психиатра в Ростове-на-ДонуНеизвестные избили монтировками врача-психиатра в Ростове-на-Дону
Нападение может быть связано с его профессиональной деятельностьюПодробнее
В Омске возбудили дело о взрыве газа в жилой пятиэтажкеВ Омске возбудили дело о взрыве газа в жилой пятиэтажке
Пострадали четверо детей и столько же взрослыхПодробнее
Водителя съехавшего в подземный переход автобуса отправили под домашний арестВодителя съехавшего в подземный переход автобуса отправили под домашний арест
Таким образом суд удовлетворил просьбу прокурора и самого обвиняемого, отказав следствию в просьбе отправить его в СИЗОПодробнее
Следствие сняло арест с миллионов экс-главы "Почты России"Следствие сняло арест с миллионов экс-главы "Почты России"
Дмитрия Страшнова обвиняют в получении завышенной в несколько раз премии - 95 млн рублейПодробнее
В штабе Путина собрали необходимое число подписей в поддержку кандидатаВ штабе Путина собрали необходимое число подписей в поддержку кандидата
В избирательном штабе уже получили 408 тыс. подписей (при необходимых 300 тыс.) и планируют продолжать сборПодробнее
ЦИК зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты РФЦИК зарегистрировала Павла Грудинина кандидатом в президенты РФ
Директор "Совхоза имени Ленина" стал вторым зарегистрированным кандидатом после лидера ЛДПР Владимира ЖириновскогоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 12 января6 фото
12 января
Фотохроника 12 января
Лучшие фото недели10 фото
12 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 11 января5 фото
11 января
Фотохроника 11 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Киеве назвали подделкой обнародованные в Грузии письма Порошенко в ФСБВ миреТурецкие военные открыли огонь по позициям курдов на севере СирииВ миреПроизводитель отозвал партии детского питания в 83 странах из-за сальмонеллыВ миреГубернатор Гавайев назвал причину ложной ракетной тревогиВ миреВ Чехии пройдет второй тур президентских выборовВ миреПочти 1,5 тыс. иностранцев запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Глава СКР выступил за внесудебную блокировку экстремистских сайтов в России

На юго-востоке Москвы загорелся экскурсионный автобус со школьниками

По данным спасателей, произошло возгорание в моторном отсеке машины, пострадавших нет Подробнее

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Перу

Столичные власти пригласили москвичей на экскурсии по станциям метро

Военно-Грузинская дорога закрыта для проезда из-за непогоды

В Иране заявили о гибели всего экипажа танкера после столкновения с сухогрузом

В Иране заявили о гибели всего экипажа танкера после столкновения с сухогрузомКатастрофа произошла 6 января в Восточно-Китайском море, на тот момент на иранском судне находилось 32 человека Подробнее

После отравления в кадетской школе в Люберцах возбуждено дело

Полицейские вывели из самолета рейса Москва-Нячанг двух пьяных дебоширов

Иранские власти полностью сняли блокировку с Telegram

Производитель отозвал партии детского питания в 83 странах из-за сальмонеллы

Производитель отозвал партии детского питания в 83 странах из-за сальмонеллыНа французской фабрике Lactalis обнаружили опасные бактерии Подробнее

36 кадетов и трое взрослых остались в больницах из-за отравления в школе Люберец

В Афганистане полицейский застрелил двух сослуживцев

В Португалии при пожаре в развлекательном центре погибли восемь человек

Два человека погибли из-за схода лавины в Хакасии

СПЧ начинает принимать предложения по решению проблем утилизации мусора

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru