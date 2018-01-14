Военно-Грузинская дорога закрыта для проезда из-за непогоды

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию со странами Закавказья, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс, остается закрытой для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии движение автотранспорта запрещено с 15:40 по Москве 13 января", - сказали в пресс-службе.

По данным спасателей, на границе наблюдается скопление автотранспорта в количестве 267 единиц из них 210 большегрузных автомобилей и 57 легковых, в которых находятся 329 человек.

Как сообщалось, накануне запретили движение грузовиков по Транскавказской автомагистрали в связи с угрозой схода лавин.