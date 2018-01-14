Переправа в Крым заработала по фактической погоде

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Паромы возобновляют движение через Керченский пролив после 39-ти часов простоя переправы из-за сильного ветра.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям", - сообщила в воскресенье компания "Морская дирекция" - оператор переправы.

Арктический воздух принес похолодание в Крым 13 января: выпал снег, началась метель, задул северо-восточный ветер скоростью 17-22 метров в секунду, с порывами до 25-ти м/с. Переправа закрылась в 00:15 по Москве субботы.

Около тысячи легковых и грузовых автомобилей и несколько десятков автобусов скопились на подъездах к переправе с обеих сторон пролива.

Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") наряду с аэропортом "Симферополь" - главные транспортные артерии между полуостровом и остальной частью России. Паромы перевозят пассажиров, автомобили и грузы.