Полиция задержала сбившего людей на остановке в Люберцах водителя

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Полиция задержала водителя сбившего двух женщин в Люберцах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудники МУ МВД России "Люберецкое" в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 45-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении ДТП", - говорится в ее сообщении.

В отношении водителя составлен административный протокол по 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), отметили в полиции.

Как сообщалось ранее, на Комсомольском проспекте напротив дома 21 в городе Люберцы водитель, управляя автомобилем "Nissan" совершил наезд на пешеходов, стоявших на автобусной остановке. После совершения ДТП водитель покинул место происшествия, заявила Волк.