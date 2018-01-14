Семь человек отравились газом в Анапе

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Семь человек, включая четырех детей, пострадали от отравления газом в Анапе в воскресенье днем, причины происшествия устанавливаются, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах Краснодарского края.

"В 14:43 мск поступило сообщение об отравлении бытовым газом троих взрослых и четверых детей - все они проживали в доме села Цибанобалка по ул. Садовая", - сказал источник. С места происшествия, добавил он, доставлен в больницу один взрослый и четверо детей. "У взрослого - состояние средней тяжести, дети доставлены в детскую городскую больницу в состоянии легкой степени тяжести. Угрозы жизни нет", - уточнил он.

Еще двое взрослых отказались от госпитализации после врачебного осмотра.

Информацию о происшествии подтвердили в следственном управлении СКР по краю и назначили доследственную проверку по факту отравления людей.