Аномальная температура зафиксирована в расположенном на Полярном круге Салехарде

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Аномальная для этого времени года температура воздуха в плюс три градуса зафиксирована в понедельник в Салехарде, расположенном на Полярном круге. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" начальник отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Чулева.

"Такая теплая погода для января аномальна, подобное случается нечасто, но не впервые. Абсолютный максимум в январе был в 1980-х годах в 3,5 градуса", - отметила Чулева.

15 января предыдущий температурный максимум составлял минус 1,4 градуса и наблюдался в 1962 году.

"Сегодня, в 2018 году, мы это число перекрыли", - отметила начальник отдела метеопрогнозов.

По ее словам, нетипичное потепление на Ямал принес атлантический циклон. Тем не менее, температура воздуха уже начала опускаться, и в ближайшие дни в регионе похолодает.

Как сообщалось, из-за слабых морозов в этом году затягивается открытие зимников. Обычно к середине января открыты все четыре региональных зимних автодороги, а в этом году - лишь две, причем зимник "Салехард - Надым", открытый в субботу, в понедельник закрылся из-за потепления.