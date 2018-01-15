В России

Детского омбудсмена удивило проникновения вооруженных людей в пермскую школу

Есть обновление от 12:29

По последним данным, в результате драки пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в связи с происшествием в Перми, где в результате драки с применением ножей пострадали 15 человек, возникает много вопросов к организации пропуска в школу.

"Как вооруженные парни оказались в школе, кто и почему не отреагировал на ситуацию вовремя разберемся на месте. Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав? А охрана в конце концов?" - написала Кузнецова в своем фейсбуке.

15 января в одной из школ Мотовилихинского района города Перми между двумя школьниками произошла драка с использованием ножей, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники.

В результате конфликта в школе N127 в Перми пострадали, по уточненным данным, 15 человек.

"На данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализированы в детскую клиническую больницу N 15, расположенную в Перми по ул. Баумана, 15. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу N4", - говорится в сообщении.

Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы.

Подозреваемые задержаны и в ближайшее время они будут допрошены. Возбуждено дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

В центре медицины катастроф по Пермскому краю "Интерфаксу" сообщили, что возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Учительнице 47 лет.

"Тем, кто начал драку, - им 16 лет", - отметил он.

"В самом тяжелом состоянии находится женщина - учительница. Она уже в реанимации. Там была очень массивная кровопотеря. У одного человека - повреждение сонной артерии, тоже помещен в реанимацию. У третьего заканчивается операция - там ранение яремной вены, тоже угрозы для жизни нет", - сообщил главврач городской клинической больницы N4 Андрей Ронзин.

ЧП в пермской школе

5 фотографий
Теги: Пермь, Анна Кузнецова
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