СК проверит сообщения о гибели младенцев от инфекции в роддоме Великого Новгорода

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Новгородской области проводится доследственная проверка после публикации в интернете информации о гибели четырех новорожденных от инфекции, сообщает пресс-служба регионального СКР в понедельник.

"Проводится доследственная проверка по факту публикации 11 января в одной из групп социальной сети поста о том, что в начале декабря 2017 года в роддоме Великого Новгорода внезапно умерли четыре здоровых новорожденных от неизвестной инфекции", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.