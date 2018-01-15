Мосгорсуд разрешил прогулки бывшему гендиректору и главбуху "ВИМ-Авиа"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд разрешил ежедневные прогулки бывшему гендиректору "ВИМ-Авиа" Александру Кочневу и главбуху Екатерине Пантелеевой, обвиняемым в крупных хищениях.

"Постановление Басманного суда Москвы изменить: разрешить Кочневу покидать жилое помещение по месту домашнего ареста для ежедневных прогулок с 10 до 12 часов, Пантелеевой - с 11 до 13 часов. В остальной части оставить постановление без изменений", - говорится в решении суда, который признал законным продление домашнего ареста Кочнева и Пантелеевой до 28 февраля.

Фигуранты обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании.

Следствие считает, что руководство "ВИМ-Авиа", не имея возможности исполнять услуги по перевозке пассажиров, продолжало продажу билетов. Кроме того, считает следствие, руководители выводили активы компании с целью хищения.

Также по делу в отношении руководства "ВИМ-Авиа" заочно привлечены в качестве обвиняемых и арестованы бывший финдиректор авиакомпании Рашид Мурсекаев и Алевтина Калашникова. Им инкриминируется злоупотребление полномочиями, повлекшим для контрагентов компании ущерб на сумму около 800 млн рублей (часть 2 статьи 201 УК РФ). По версии следствия, оба фигуранта, а также супруга Мурсекаева - Светлана скрылись за рубежом.