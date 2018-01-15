Суд отказал Никите Белых в допросе экс-генерала ФСБ Феоктистова

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в понедельник отказал защите бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых в удовлетворении ходатайства о допросе экс-генерала ФСБ Олега Феоктистова, который руководил оперативно-розыскными и следственными мероприятиями по делу.

"Судья отказала в вызове Феоктистова в суд", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Никита Белых обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Свою вину он не признает.

Бывший губернатор был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.