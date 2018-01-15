Участник поножовщины в пермской школе состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила краевую детскую клиническую больницу в Перми, где находятся пострадавшие из-за драки в одной из школ города.

Касаясь расследования инцидента, Кузнецова сообщила журналистам, что сейчас изучается ситуация и личности подростков.

"Один из (нападавших - ИФ) ребят стоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении него было много вопросов", - сказала Кузнецова.

По её информации, один из парней "давно уже "кричал" о том, что ему точно нужна помощь специалистов и психологов".

"Я попросила пригласить педагогов, которые вели этих детей. Подавали ли они сигналы, сообщали ли они о том, что в поведении их учеников наблюдаются нарушения и какова была реакция родителей?" - задала вопросы детский омбудсмен.

В результате драки с поножовщиной, устроенной 16-летними подростками в школе N127 в Перми пострадали, по уточненным данным, 15 человек: школьники 10-12 лет и учительница.

По одной из версий, они подрались между собой, по другой - нападение на младших школьников было спланировано.

По поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева министр образованиям Ольга Васильева вылетит в Пермь. Она же возглавит специальную рабочую группу кабмина, которая займется расследованием произошедшего.