Два новых округа Росгвардии созданы на юге России

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Южный и Северо-Кавказский округа войск национальной гвардии созданы на юге страны, сообщил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

В понедельник в Ростове-на-Дону Меликов провел служебное совещание с командованием Южного округа войск национальной гвардии РФ.

"В соответствии с указом президента РФ, в рамках мероприятий по оптимизации служебно-боевой деятельности Росгвардии на юге России образованы два новых округа - Южный со штабом в Ростове-на-Дону и "новый" Северо-Кавказский, управление которого развернуто в Пятигорске. Их границы полностью совпадают с границами соответствующих федеральных округов", - сказал Меликов, слова которого приводит департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

В числе ключевых задач на ближайшую перспективу служебной деятельности были определены охрана правопорядка и обеспечение общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, охрана важных государственных объектов на территории Южного федерального округа.

"Указанные задачи должны быть выполнены в полном объеме, несмотря на продолжающиеся мероприятия по строительству и реформированию войск и территориальных органов Росгвардии на юге страны", - заявил первый замглавы ведомства.

На служебном совещании были представлены врио командующего Южным округом Росгвардии генерал-полковник Евгений Зубарев и ряд его заместителей.

Генерал-полковнику Зубареву 57 лет, в 1982 году он с отличием окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, в 1991 - Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 2005 - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Проходил службу в ВВ МВД России на различных должностях - от командира взвода до первого заместителя командующего войсками регионального командования ВВ. Указом Президента РФ от 14 сентября 2011 года был назначен командующим войсками Приволжского командования Внутренних войск МВД РФ. Осенью 2015 года - возглавил Северо-Кавказское региональное командование ВВ МВД РФ.

13 октября 2016 года Указом президента России Зубарев назначен командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России. Воинское звание генерал-полковник присвоено указом президента России от 22 февраля 2017 года.