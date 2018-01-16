Медведев выступит на Гайдаровском форуме

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник выступит на пленарной дискуссии Гайдаровского форума - Международной научно-практической конференции "Россия и мир: цели и ценности", а также встретится с представителями экспертного сообщества, сообщили в пресс-службе российского правительства.

По данным ведомства, в работе конференции примут участие первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минфина России Антон Силуанов, министр образования и науки Ольга Васильева.

Кроме того, в форуме будут участвовать министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Минкомсвязи Николай Никифоров, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр РФ Михаил Абызов, руководители и врио глав регионов, ведущие российские и международные эксперты, представители бизнес-сообщества.

Как сообщалось ранее, модератором пленарной дискуссии форума выступит ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.

Гайдаровский форум - традиционное мероприятие премьерской повестки, в последние пять лет глава правительства России неизменно принимал в нем участие.