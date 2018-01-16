Суд отложил встречный иск "Системы" к "Роснефти" и "Башнефти" на 330 млрд руб.

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник отложил на 5 апреля предварительное заседание по встречному иску АФК "Система" к "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании убытков на 330,45 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

На заседании представитель АФК заявил ходатайство об отложении слушания в связи с тем, что заключено мировое соглашение, которое предполагает отказ от этого иска. Он просил отложить слушание на дату после 30 марта.

Представители нефтяных компаний поддержали ходатайство.

Арбитражный суд Башкирии 27 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение между "Роснефтью" и "Системой", согласно которому АФК обязалась в срок до 30 марта 2018 г. возместить "Башнефти" убытки на 100 млрд рублей (20 млрд рублей уже перечислены, остальные 80 млрд рублей "гасятся" по схеме "40+40").

После заключения мирового соглашения по первому иску "Роснефти" и "Башнефти" к "Системе" это разбирательство (так же как и процесс по второму иску нефтяных компаний к АФК) утратило самостоятельное значение.

Иск АФК должен быть отозван, как только "Система" выполнит обязательства по мировому соглашению (в течение трех рабочих дней с этого момента).

Иск "Системы" был подан в декабре после того, как "Роснефть" и "Башнефть" подали к ней второй иск - на возмещение ущерба, возникшего в связи с выплатой дивидендов "Башнефтью" в адрес АФК за 2009-2014 годы на 131,6 млрд рублей. Таким образом, общая сумма требований "Роснефти и "Башнефти" к АФК превысила 330 млрд рублей (сумма первого иска, который сейчас проходит через апелляционную инстанцию, - 170,6 млрд рублей).

Вскоре после этого АФК сообщила о подаче иска к "Роснефти и "Башнефти" о возмещении ущерба в 330 млрд рублей, обвинив ответчиков в попытке доведения АФК до банкротства.

На прошлой неделе Арбитражный суд Башкирии назначил на 3 апреля рассмотрение второго иска, который, как и иск "Системы", должен быть отозван после выполнения мирового соглашения.