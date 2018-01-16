Голодец обещала сделать выводы после конфликта в пермской школе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Безопасность пермской школы, где накануне произошел конфликт с применением холодного оружия, обеспечивалась, однако вопрос о совершенствовании системы охраны учебных заведениях в РФ будет обсуждаться, заявила "Интерфаксу" во вторник вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Мы будем это обсуждать (изменения в системе охраны школ - ИФ), будем обсуждать, каким образом была нарушена система охраны. Мы выяснили, что школа охранялась. То, что произошел такой случай, вопрос в таком случае и к следственным органам", - сказала Голодец.

Вице-премьер напомнила, что сейчас в причинах трагедии разбирается рабочая группа.

"Работает комиссия во главе с министром образования Ольгой Васильевой. Все выводы будут сделаны, а меры - приняты", - пообещала Голодец.