Главные новости
В РоссииРодители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госоргановВ РоссииЦИК проверит возможные нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в КурганеВ миреВ доме супругов из Калифорнии нашли 13 прикованных к кроватям человек
В России

Голодец обещала сделать выводы после конфликта в пермской школе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Безопасность пермской школы, где накануне произошел конфликт с применением холодного оружия, обеспечивалась, однако вопрос о совершенствовании системы охраны учебных заведениях в РФ будет обсуждаться, заявила "Интерфаксу" во вторник вице-премьер РФ Ольга Голодец.

В РоссииПоножовщина в пермской школе: ОбобщениеПоножовщина в пермской школе: ОбобщениеЧитать подробнее

"Мы будем это обсуждать (изменения в системе охраны школ - ИФ), будем обсуждать, каким образом была нарушена система охраны. Мы выяснили, что школа охранялась. То, что произошел такой случай, вопрос в таком случае и к следственным органам", - сказала Голодец.

Вице-премьер напомнила, что сейчас в причинах трагедии разбирается рабочая группа.

"Работает комиссия во главе с министром образования Ольгой Васильевой. Все выводы будут сделаны, а меры - приняты", - пообещала Голодец.

ЧП в пермской школе

5 фотографий
Теги: Ольга Голодец, Пермь
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Минкультуры потребовало возместить 133 млн руб. по делу "Седьмой студии"Минкультуры потребовало возместить 133 млн руб. по делу "Седьмой студии"
Накануне стало известно об увеличении суммы ущерба по делу​ с называвшихся ранее СКР 68 млнПодробнее
Родители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госоргановРодители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госорганов
Как сообщила детский омбудсмен, родители обращались к уполномоченным органам в 2017 году, но в ответ получили лишь штрафПодробнее
ЦИК проверит возможные нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в КурганеЦИК проверит возможные нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в Кургане
Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что штаб кандидата аннулировал подписи, собранные на двух режимных заводах в рабочее времяПодробнее
"Левада-Центр" не будет публиковать результаты опросов о выборах президента"Левада-Центр" не будет публиковать результаты опросов о выборах президента
В 2016 году организацию признали иностранным агентом, так что участие в выборах может грозить ей штрафами или даже ликвидациейПодробнее
Пострадавшая в результате резни в пермской школе учительница пришла в сознаниеПострадавшая в результате резни в пермской школе учительница пришла в сознание
Подростков-зачинщиков драки перевели из реанимацииПодробнее
Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на российско-украинской границеРоспотребнадзор усилил санитарный контроль на российско-украинской границе
На территории Украины зафиксировали вспышку вирусного гепатита АПодробнее
Фигурантам уголовного дела о махинациях c госимуществом в Приморье смягчили приговорФигурантам уголовного дела о махинациях c госимуществом в Приморье смягчили приговор
Несколько фигурантов освобождены от наказанияПодробнее
СМИ анонсировали встречу Путина с доверенными лицамиСМИ анонсировали встречу Путина с доверенными лицами
Дата встречи пока не определенаПодробнее
Скончался лидер "Трудовой России" Виктор АнпиловСкончался лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов
Политику было 72 годаПодробнее
Названы основные версии нападения в пермской школеНазваны основные версии нападения в пермской школе
По предварительным данным, ранившие детей подростки были изгоями и спланировали поножовщину, в результате которой пострадали четвероклассникиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 15 января6 фото
15 января
Фотохроника 15 января
Прощание с Михаилом Державиным8 фото
15 января
Прощание с Михаилом Державиным
ЧП в пермской школе5 фото
15 января
ЧП в пермской школе
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРодители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госоргановВ РоссииЦИК проверит возможные нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в КурганеВ миреВ доме супругов из Калифорнии нашли 13 прикованных к кроватям человекВ России"Левада-Центр" не будет публиковать результаты опросов о выборах президентаВ РоссииСкончался лидер "Трудовой России" Виктор АнпиловВ миреБельгийские спасатели установили связь с людьми под развалинами взорванного дома

Россиянин Сироткин стал гонщиком команды "Формулы-1" Williams

Он - третий представитель России в истории "Королевских гонок" Подробнее

Минфин США подготовит "кремлевский доклад" к 29 января

Медведев не исключил исчезновения криптовалют при сохранении технологии блокчейн

Курс биткойна опустился до минимума за шесть недель

В Косово убит сербский политик Оливер Иванович

Coca-Cola впервые за 5 лет запустит в РФ новый бренд негазированного напитка

Эрдоган не исключил проведения совместной операции с сирийской оппозицией

Девять россиян вышли во второй круг Australian Open в одиночных разрядах

Для пятерых представителей отечественного тенниса потолком турнира стал первый круг Подробнее

Минкультуры потребовало возместить 133 млн руб. по делу "Седьмой студии"

Минкультуры потребовало возместить 133 млн руб. по делу "Седьмой студии"Накануне стало известно об увеличении суммы ущерба по делу​ с называвшихся ранее СКР 68 млн Подробнее

Никиту Михалкова и Басту внесли в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц

Никиту Михалкова и Басту внесли в список угрожающих нацбезопасности Украины лицТакже в этот перечень попали певец Митя Фомин и телеведущий Дмитрий Шепелев Подробнее

Закурившего пассажира рейса Москва-Сочи сняли с самолета в Волгограде

Медведев заявил о росте рисков кибертерроризма

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru