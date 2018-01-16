Медведев заявил о росте рисков кибертерроризма

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев призвал другие страны активизировать усилия для обеспечения безопасности в цифровом пространстве, отметив высокий риск использования кибероружия террористами.

Выступая на Гайдаровском форуме, Медведев подчеркнул, что растущая сложность информационных систем порождает риски перерастания небольших неполадок в них в масштабный сбой, а также риски киберпреступлений и уязвимости перед враждебными действиями.

"В отличие от боевой авиации, подводного флота и ракетно-ядерного оружия, кибероружие не требует масштабной промышленной базы, а, значит, риск его использования террористическими организациями многократно возрастает", - сказал глава правительства.

Поэтому, по его словам, очевидно, что сегодня от всех стран требуются гораздо большие усилия для обеспечения безопасности в цифровом пространстве и более тесная их координация.