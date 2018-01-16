Закурившего пассажира рейса Москва-Сочи сняли с самолета в Волгограде

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Самолет рейса Москва-Сочи экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за закурившего во время полета пассажира. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

"Вчера в 21:4 экстренную посадку в международном аэропорту города Волгограда совершил самолет "Москва-Сочи". По прибытии наряда полиции было установлено, что командир воздушного судна отказал в пролете пассажиру 1989 года рождения, который курил во время полета", - говорится в сообщении.

Нарушитель был снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении по части 6 статьи 11.17.КоАП (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).

За правонарушение мужчине грозит штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток.