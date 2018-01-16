Вагоны с углем сошли с рельсов в Приамурье

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сход с рельсов 13 вагонов грузового поезда произошел на неэлектрифицированном участке железной дороги в Тындинском районе в Амурской области. Об этом сообщили во вторник агентству "Интерфакс " в ГУ МЧС России по региону.

"Сход вагонов произошел в 8 км от станции Юктали на перегоне Тас-Юрях - Юктали. В составе грузового поезда 57 вагонов, из которых с рельсов сошли 13 вагонов с углем без опрокидывания", - сказал собеседник агентства.

По его данным, задержка пассажирских поездов пока не прогнозируется.

В пресс-службе Дальневосточной железной дороги уточнили, что с рельсов сошли 12 вагонов. Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов.

"Сход вагонов произошел в 15:00 по Москве на однопутном участке Хани - Тында. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет", - отметили в ДВЖД.

Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Юктали и Тында. Причины происшествия выясняются.