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Минстрой отчитался о выполнении обязательства по расселению ветхого жилья на 97,5%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Основной объем регионов выполнил свои обязательства по расселению ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"У нас в среднем на сегодняшний день цифра неплохая: 97,5%. У нас основной объем регионов выполнили свои обязательства", - сказал Мень журналистам во вторник по итогам совещания с членами правительства, которое провел президент РФ.

По его словам, остаются еще 15 регионов, шесть из которых в середине февраля обещают завершить работу. Кроме того, остается еще девять субъектов РФ, где также идет работа по завершению процесса расселения.

"Говоря об окончательных итогах февральских (...), общий процент выполнения программы будет 99%", - сказал Мень.

Он добавил, что в настоящий момент было выявлено порядка 150 тыс. кв. метров жилья, которые следовало признать ветхим и аварийным, но в своем время это сделано не было. В основном это касается субъектов РФ, куда пришли новые губернаторы и сделали ревизию проведенной ранее работы, уточнил Мень.

Он напомнил, что министерство работает над подготовкой постоянно действующего нового механизма по расселению аварийного жилья.

Теги: Михаил Мень.
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