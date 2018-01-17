Группа железнодорожников в Хабаровском крае пойдет под суд за хищения грузов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Членов преступной группы, в состав которой входило шесть железнодорожников, будут судить в Хабаровском крае за неоднократные хищения грузов из железнодорожных вагонов.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, грузы похищались из вагонов, которые находились на станции "Комсомольск - грузовой" и путях общего пользования станции "Комсомольск-на-Амуре".

К хищениям, по данным ведомства, причастны шесть железнодорожников и 37-летний лидер преступной группы, который по роду своей деятельности знал порядок охраны грузовых вагонов, нюансы технологического процесса работы станций, а также то, какие грузы находятся в вагонах.

"Лидер преступной группы осуществлял демонтаж запорно-пломбировочных устройств с дверей вагонов и контейнеров без видимых повреждений. Затем члены группы перегружали похищенные из вагонов продукты питания, одежду, пивную продукцию в личные автомобили и доставляли для хранения в гараж, принадлежащий организатору преступной схемы", - говорится в сообщении. Вырученные от продажи похищенного деньги распределялись между участниками группы.

Обвиняемые были задержаны при совершении очередного хищения. Во время обысков часть похищенного имущества была обнаружена в гараже организатора и изъята.

Следователями Комсомольского ЛО МВД России на транспорте доказана причастность членов группы к восьми хищениям, совершенным в течение трех месяцев. Общая сумма ущерба составила свыше 500 тыс. рублей.

Уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой) направлено в суд. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.