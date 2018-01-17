Суд из-за неявки адвоката совладельца "ВИМ-Авиа" снял с рассмотрения жалобу на его заочный арест

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляционную жалобу на заочный арест совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева, обвиняемого в злоупотреблениях полномочиями, которые повлекли для контрагентов компании ущерб на сумму около 800 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: снять с апелляционного рассмотрения жалобу на постановление Басманного суда Москвы об избрании в отношении Мурсекаева меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в решении суда, оглашенном в среду.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката Мурсекаева, которая не смогла принять участие в заседании в связи с болезнью, однако сообщила суду, что категорически не согласна на рассмотрение жалобы без нее.

Скрывшиеся, по версии следствия, за рубежом Мурсекаев и экс-финдиректор "ВИМ-Авиа" Алевтина Калашникова заочно арестованы в России по обвинению в злоупотреблениях полномочиями, которые повлекли для контрагентов компании ущерб на сумму около 800 млн рублей (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Следствие считает, что в 2015-2017 годах фигуранты приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. В результате противоправных действий компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" был причинен имущественный ущерб на сумму более 782 млн рублей, четыре компании признаны потерпевшими по уголовному делу.

По делу в отношении руководства "ВИМ-Авиа" в качестве обвиняемых также проходят бывший гендиректор авиакомпании Александр Кочнев и главбух Екатерина Пантелеева, которым инкриминируется хищение денежных средств пассажиров (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Последние с санкции суда находятся под домашним арестом.

Крах "ВИМ-Авиа"

Замыкавшая первую десятку крупнейших авиаперевозчиков РФ "ВИМ-Авиа", в конце сентября заявила о прекращении всех чартерных программ. Причиной стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами.

Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров. В настоящее время сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа" ограничен, в связи с чем она не может осуществлять коммерческую деятельность.

Банк "Российский кредит" подал в Арбитражный суд Татарстана (авиакомпания зарегистрирована в Сабинском районе республики) самостоятельный иск о признании "ВИМ-Авиа" банкротом.

Как считают следователи, "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева "представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды", руководители которой "тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли". Это, как считает следствие, позволяло им получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации.