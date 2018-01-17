Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в доме в Ростове-на-Дону

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в результате хлопка газа в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

"Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На данный момент известно, что погибший - мужчина 1957 года рождения. На месте работают следователи", - сказала Гагалаева.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа и последующего пожара в десятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону утром в среду погиб мужчина.

Из дома были эвакуированы 50 человек, в том числе 15 детей. В здании выбиты окна с первого по девятый этажи, также повреждены двери квартир и лифтов. Семь квартир, расположенных на 4, 5, 6 этажах, получили повреждения конструкций. В настоящее время дом отключен от газоснабжения.

По информации ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону", накануне в квартире, где произошли взрыв и пожар, специалисты проводили работы по устранению утечки газа.